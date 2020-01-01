«شباك صيد» للبحث عن جثمان غريق ببلطيم في كفر الشيخ (صور)

قال المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، إنه يتم تكثيف الجهود في البحث عن جثمان طالب جامعي غرق أول أمس في مياه البحر الأبيض المتوسط، بمساعدة شباب قريه الشيخ مبارك المتطوعين الذين تم الاستعانة بهم في عمليات البحث.وشهدت عملية البحث عن الطالب الغارق، طرح الصيادين الذين جرى الاستعانة بهم الشباك بمكان غرق الطالب، بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، للبحث عن الجثة بنظام صيد الجر.وأكد المهندس محمد إمام، أن بوابات المصيف محكمة الغلق ولا يستطيع أحد الدخول منها غير الملاك الذين لديهم تصاريح للدخول، كما توجد قوة أمنية على البوابات لمنع تسجيل أي خروقات، فضلا عن وجود أحجار ضخمة وراء البوابات، مرجعا سبب حدوث خروقات من قبل بعض المواطنين إلى تسللهم "خلسة" من إحدى مداخل المصيف المترامية الأطراف.