مواعيد اعادة عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة
السبت 11/يوليه/2020 - 12:43 م
حسن أمينطباعة
تبدأ مساء اليوم قناة ON الفضائية إعادة عرض مسلسل الاختيار الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل أثناء عرضه على القنوات الفضائية في المارثون الرمضاني الماضي وتحقيقه ردود أفعال قوية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتجسيد حياة الشهيد البطل أحمد المنسي وشهداء معركة كمين البرث.
القناة: اون ON.
تردد: 10853.
نايل سات.
القطبية: أفقي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 56
برامج قناة ON
ويعد مسلسل الاختيار التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر العام الماضي.
انطلاق أولى حلقات مسلسل الاختيارومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات مسلسل الاختيار اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء خلال أيام الأسبوع.
تردد قناة أون ON على نايل سات:تقدم قنوات ON على قمر نايل سات عدد من المسلسلات الدرامية ومجموعة متميزة من البرامج من خلال شاشتها:
القناة: اون ON.
تردد: 10853.
نايل سات.
القطبية: أفقي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 56
برامج قناة ON
قصة وأحداث مسلسل الاختيار:تدور أحداث "الاختيار" عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
أبطال وفريق عمل مسلسل الاختيار:مسلسل الاختيار يشارك في بطولته بجانب النجم أمير كرارة كل من الفنان أحمد العوضي في دور الإرهابى "هشام عشماوي"، والفنانة سارة عادل، ودينا فؤاد زوجة الإرهابى "هشام عشماوي"، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهم النجم أحمد السقا، وآسر ياسين، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.
ويعد مسلسل الاختيار التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر العام الماضي.