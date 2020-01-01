مواعيد اعادة عرض مسلسل الاختيار والقنوات الناقلة

انطلاق أولى حلقات مسلسل الاختيار

تردد قناة أون ON على نايل سات:

قصة وأحداث مسلسل الاختيار:

أبطال وفريق عمل مسلسل الاختيار:

أمير كرارة يستعد لتصوير مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 بالتعاون مع احمد السقا:

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات مسلسل الاختيار اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء خلال أيام الأسبوع.تقدم قنوات ON على قمر نايل سات عدد من المسلسلات الدرامية ومجموعة متميزة من البرامج من خلال شاشتها:القناة: اون ON.تردد: 10853.نايل سات.القطبية: أفقي.معدل الترميز: 27500معامل تصحيح الخطأ: 56برامج قناة ONتدور أحداث "الاختيار" عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.مسلسل الاختيار يشارك في بطولته بجانب النجم أمير كرارة كل من الفنان أحمد العوضي في دور الإرهابى "هشام عشماوي"، والفنانة سارة عادل، ودينا فؤاد زوجة الإرهابى "هشام عشماوي"، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف وهم النجم أحمد السقا، وآسر ياسين، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز وتأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.ويعد مسلسل الاختيار التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سويًا مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" العام الماضى، و"كازابلانكا" الذى عرض فى عيد الفطر العام الماضي.تعاقد كل من النجمان أمير كرارة وأحمد السقا خلال الأيام الماضية على مسلسل "نسل الاغراب" للمشاركة به في المارثون الرمضاني المقبل 2021 وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سينرجي وتنتمى أحداثه في إطار الدراما الصعيدية.