«شعبة الدخان»: ارتفاع مبيعات السجائر.. وتوقف إنتاج «المعسل»

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، إن هناك ارتفاع طفيف في مبيعات السجائر شهدها القطاع خلال الفترة الحالية، إثر اتجاه المواطنين لتدخينها بدلًا من "الشيشة" الممنوعة من التداول في المقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأضاف إمبابي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إنتاج المعسل ما زال متوقفا بالمصانع بسبب منع تقديم الشيشة في الكافيهات والمقاهي، مؤكدًا أن شعبة الدخان مساندة للحكومة في أي قرار تتخذه لمصلحة مصر في مواجهة جائحة كورونا.وتابع، أن صناعة المعسل شبه توقفت تماما بنسبة 99% منذ الإعلان عن بدأ حظر التجوال وإغلاق المقاهي والكافيهات، نافيا ما تردد حول زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وزير المالية أكد أنه لا زيادة إلا بعد عام ونصف.وأشار، إلى أن قطاع الدخان ينتج حوالي 85 مليار سيجارة في العام، ويقوم القطاع بتوريد نحو 65.8 مليار جنيه لخزينة الدولة من ضرائب ورسوم.