قائمة مرشحي «مستقبل وطن» للمقاعد الفردية لانتخابات «الشيوخ» بالجيزة
السبت 11/يوليه/2020 - 11:09 ص
أشرف لاشينطباعة
حصلت "الدستور" على القائمة النهائية لمرشحي حزب مستقبل وطن للمقاعد الفردية بمحافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في أول أيام فتح باب الترشح.
حيث تقدم مرشحو الحزب صباح اليوم السبت إلى مقر اللجنة الانتخابية الفرعية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة الجيزة الابتدائية بأوراق الترشح وحصلوا على رموزهم الانتخابية.
والمرشحون لانتخابات الشيوخ هم:
عادل ناصر رقم (١) وحصل على رمز القلم
عصام هلال عفيفي رقم (٢) وحصل على رمز المسدس
أحمد قطب رقم (٣) وحصل على رمز السلم
عمر زايد رقم (٤) وحصل على رمز الكتاب
أحمد دياب رقم (٥) وحصل على رمز قناة السويس
عمرو عكاشة رقم (٦) وحصل على رمز سنبلة القمح
محى حافظ رقم (٧) وحصل على رمز الأباجورة
عمرو القماطى رقم ( ٨) وحصل على رمز ريموت كنترول
حيث تقدم مرشحو الحزب صباح اليوم السبت إلى مقر اللجنة الانتخابية الفرعية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة الجيزة الابتدائية بأوراق الترشح وحصلوا على رموزهم الانتخابية.
والمرشحون لانتخابات الشيوخ هم:
عادل ناصر رقم (١) وحصل على رمز القلم
عصام هلال عفيفي رقم (٢) وحصل على رمز المسدس
أحمد قطب رقم (٣) وحصل على رمز السلم
عمر زايد رقم (٤) وحصل على رمز الكتاب
أحمد دياب رقم (٥) وحصل على رمز قناة السويس
عمرو عكاشة رقم (٦) وحصل على رمز سنبلة القمح
محى حافظ رقم (٧) وحصل على رمز الأباجورة
عمرو القماطى رقم ( ٨) وحصل على رمز ريموت كنترول