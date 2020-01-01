قائمة مرشحي «مستقبل وطن» للمقاعد الفردية لانتخابات «الشيوخ» بالجيزة

حصلت "الدستور" على القائمة النهائية لمرشحي حزب مستقبل وطن للمقاعد الفردية بمحافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في أول أيام فتح باب الترشح.حيث تقدم مرشحو الحزب صباح اليوم السبت إلى مقر اللجنة الانتخابية الفرعية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة الجيزة الابتدائية بأوراق الترشح وحصلوا على رموزهم الانتخابية.والمرشحون لانتخابات الشيوخ هم:عادل ناصر رقم (١) وحصل على رمز القلمعصام هلال عفيفي رقم (٢) وحصل على رمز المسدسأحمد قطب رقم (٣) وحصل على رمز السلمعمر زايد رقم (٤) وحصل على رمز الكتابأحمد دياب رقم (٥) وحصل على رمز قناة السويسعمرو عكاشة رقم (٦) وحصل على رمز سنبلة القمحمحى حافظ رقم (٧) وحصل على رمز الأباجورةعمرو القماطى رقم ( ٨) وحصل على رمز ريموت كنترول