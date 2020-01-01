مدحت العدل ينعى محمود رضا: أحدث ثورة على المفاهيم البالية

حرص الكاتب الكبير مدحت العدل، على تقديم واجب العزاء للفنانة شيرين رضا، في وفاة والدها الفنان القدير محمود رضا.وكتب العدل عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "‏البقاء لله في الفنان العظيم والرائد المجدد محمود رضا والد الصديقة الفنانة شيرين رضا.. محمود رضا كان ثورة على مفاهيم بالية، ولعله رحل عن مصر حزنًا على علو صوت التطرّف والتخلف باسم الدين.. رحمه الله وجعل مثواه الجنة".يذكر أن الفنان الكبير محمود رضا، وافته المنية، عن عمر ناهز 90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.