تلقي 10 طلبات مرشحين لمجلس الشيوخ بالإسكندرية

استقبلت لجنة تلقي أوراق الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، صباح السبت، الراغبين في الترشح لتقديم طلباتهم، على أن يستمر ذلك لمدة أسبوع، واستقبلت اللجنة 10 طلبات في الساعات الأولى.وتخصيص المحكمة قاعات استقبال وانتظار مجهزة لاستقبال الراغبين في الترشح، وسط تطبيق مشدد لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، الرامية للحفاظ على المواطنين، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم.كما تم منح كل متقدم أوراق ترشحه، رقما تسلسليا، من بين 52 رقمًا، تسمح بهم مساحة كل قاعة لتكون عملية الدخول، وتلقي الأوراق، من خلاله، وسط تطبيق كامل للتباعد الاجتماعي بين الراغبين في الترشح وبعضهم البعض، وبينهم وبين أعضاء لجنة تلقي الطلبات سواء فيما لم يُسمح لأي شخص بدخول المحكمة دون الالتزام بارتداء الكمامة.ومن جانبه قال المشد، إن المحكمة وضعت في الاعتبار تطبيق التباعد الاجتماعي، من خلال وضع علامات إرشادية في مدخل القاعة، وكذلك المكان المخصص لاستقبال الطلبات، فضلًا عن تخصيص موظفين تابعين للمحكمة أوكلت لهم مهمة منع التزاحم بين المرشحين، فما يهمنا هو سلامة الجميع".