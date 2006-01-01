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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الإحصاء»: 34.1% من المصريين أقل من 15 سنة.. وتخطي 100 مليون في أكتوبر

السبت 11/يوليه/2020 - 11:05 ص
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، وإلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير عام 2020، بزيادة قدرها 5.2 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، ومن المتوقع أن يصل إلى 101 مليون نسمة في 17 أكتوبر المقبل، 51.5% منهم ذكور، 48.5% إناث.

وأوضح البيان أن نسبة النوع بلغت 106.2 ذكر لكل 100 أنثى، فيما تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 9.9 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.1 مليون نسمة وذلك في 11/ 2020.

كما يعتبر المجتمع المصري مجتمعًا فتيًا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة ثلث السكان بنسبة 34.1%، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن 65 سنة فأكثر 4.1% فقط في بداية عام 2020، وبلغت نسبة سكان الحضر 42.8% بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.2% عام 2020.

أما عن معدل الإعالة العمرية، ويقصد به نسبة السكان خارج سن العمل منسوبًا إلى السكان في سن العمل، بلغ هذا المعدل لإجمالي الجمهورية 62% في يناير 2020، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 62 فرد، وارتفعت الكثافة السكانية من 71.5 نسمة كيلومتر عام 2006 إلى 98.9 نسمة كيلومتر عام 2019.

ووفقــًا للإسقاطات السكانية المستقبلية (2017- 2052)، ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 73.0 سنة عام 2020، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 75.5 سنة عام 2020.

ووفقًا لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة 2014 - 2019، انخفض معدل المواليد في مصر من 28.6 لكل ألف نسمة خلال عـام 2016 إلى 26.8 لكل ألف نسمة خلال عام 2017 ثم إنخفض مرة أخرى في عام 2019 ليصل إلى 23.3 لكل ألف نسمة.

كما انخفضت أعداد الوفيات في مصر انخفاضًا طفيفًا من 556 ألف فرد بمعدل 6.1 لكل ألف نسمة عام 2016 إلى 547 ألف نسمة بمعدل 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما تلاحظ ارتفاع أعداد الوفيات عام 2019 إلى 571 ألف فرد بمعدل 5.8 لكل ألف نسمة.

وسجل معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر انخفاضا من 2.5% عام 2014 إلى 1.75% عام 2019.

ووفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2019، بلغ تقدير حجم قوة العمل من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر 28.3 مليون نسمة، (23.3 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث)، كما بلغ معدل البطالة الإجمالي 7.9% عام 2019، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 21.7% مقابل 4.8% بين الذكور.

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