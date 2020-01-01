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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حملات لضبط السائقين المخالفين لقرار ارتداء الكمامات

السبت 11/يوليه/2020 - 10:54 ص
ضبط سائقين
ضبط سائقين
ندى حمدي
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أعدت مديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، أكمنة بطرق وميادين المحافظة، لمتابعة التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونسقت مديرية أمن الجيزة، مع إدارة المرور، لنشر الأكمنة، بطريق إسكندرية الصحراوى، وشارعى الهرم وفيصل، ومدينة 6 أكتوبر، وأنحاء أخرى بالمحافظة، لتحرير المخالفات للسائقين غير مرتدي الكمامات الطبية.

وأسفرت الحملات التي تم شنها منذ بدء تطبيق القرار، عن تحرير مئات المخالفات لسائقي السيارات الأجرة، والميكروباص، وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

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