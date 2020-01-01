حملات لضبط السائقين المخالفين لقرار ارتداء الكمامات

أعدت مديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، أكمنة بطرق وميادين المحافظة، لمتابعة التزام السائقين بقرار ارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.ونسقت مديرية أمن الجيزة، مع إدارة المرور، لنشر الأكمنة، بطريق إسكندرية الصحراوى، وشارعى الهرم وفيصل، ومدينة 6 أكتوبر، وأنحاء أخرى بالمحافظة، لتحرير المخالفات للسائقين غير مرتدي الكمامات الطبية.وأسفرت الحملات التي تم شنها منذ بدء تطبيق القرار، عن تحرير مئات المخالفات لسائقي السيارات الأجرة، والميكروباص، وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.