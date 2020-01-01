روسيا تناقش رفع القيود عن الطيران الدولي الأربعاء

قال الدكتور أديب السيد، الباحث في الشئون الروسية، إن الوضع في روسيا بالنسبة لتفشي فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة، حيث تراجعت أعداد الإصابات إلى درجة كبيرة هناك، لذلك ستبدأ روسيا في رفع القيود على الطيران الدولي يوم الأربعاء المقبل.وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن موسكو كانت تسجل 6 آلاف إصابة يومية، إلا أنها الآن تسجل إصابات أحيانا أقل من 600 إصابة يومية، واعتبروا ذلك إنجازًا مهمًا لهم.وأكد أن عودة الطيران المدني هناك ما زال مشروطًا بعدد من الظروف، لافتًا إلى أن الحكومة الروسية ستبدأ في مناقشة هذا الموضوع يوم 15 يوليو الجاري، بحيث يعود الطيران إلى الدول الأقل من حيث تفشي فيروس كورونا.