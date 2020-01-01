عصام هلال يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات «الشيوخ» عن الجيزة

أعلن المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن تقدمه بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، في أول أيام تلقي طلبات المرشحين.وقدم الأمين العام المساعد لمستقبل وطن، أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بعد استيفاء كافة الشروط والأوراق اللازمة للتقدم لانتخابات مجلس الشيوخ، واختار رمز "المسدس" كرمز انتخابي له.وقال المستشار عصام هلال، إن عودة مجلس الشيوخ من جديد إلى الحياة النيابية خطوة إيجابية مهمة لمساعدة مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي بشكل أكبر كفاءة ويخفف العبء الكبير الملقى على عاتق البرلمان.وأضاف الأمين العام المساعد، لحزب مستقبل وطن، أن عودة مجلس الشيوخ للعمل من جديد إلى جانب مجلس النواب تحقق التكامل في منظومة السلطة التشريعية من خلال غرفتي النواب والشيوخ.وأشار إلى أن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات واستكمال الاستحقاقات الدستورية سواء كانت متعلقة بانتخابات النواب أو عودة مجلس الشيوخ وذلك رغم الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.وطالب المستشار عصام هلال، المواطنين بضرورة المشاركة بشكل إيجابي في الانتخابات واختيار من يمثلهم، مع الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا لتجنب ازدياد أعداد الإصابات.