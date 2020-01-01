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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

السبت 11/يوليه/2020 - 10:48 ص
أطعمة تعوض نقص الحديد
أطعمة تعوض نقص الحديد
وكالات
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يعتبر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد من أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وهو منتشر بشكل خاص عند النساء والأطفال، ولكن يمكن إدارته وعلاجه.

ذكرت دراسة صحية أن هناك العديد من النصائح والتوصيات الغذائية التي يمكن أن تساعد في مكافحة مشكلة نقص الحديد، وأهمها تضمين الأطعمة والأغذية الصحية في النظام الغذائي، نشرها موقع "أيول".

وأفادت الدراسة بأنه يجب تضمين الحمضيات في الوجبات الغذائية بشكل أساسي، لأنها تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد الذي يحتاجه الجسم.

وحذرت الدراسة أيضًا من تناول القهوة والشاي مع الوجبات الغذائية، وذلك لاحتواء هذه المشروبات على بعض العناصر التي يمكن أن تمنع امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة، ويجب الانتظار ساعتين بعد تناول الوجبة الرئيسية لتناول  القهوة أو الشاي بعدها.

وذكرت الدراسة بأن هناك أيضًا بعض الأطعمة التي يمكن اعتمادها لتعويض نقص الحديد، ومنها:

اللحوم: هناك العديد من اللحوم الغنية بالحديد، والتي يمكن بتناولها تعويض فقدانه من الجسم، مثل لحوم الدواجن، ولحوم والأسماك مثل سمك السلمون والتونة على وجه الخصوص.

البيض: يعد البيض وجبة غذائية كاملة، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية بما فيها البروتينات والمعادن والفيتامينات، ويسهم صفار البيض بشكل خاص في إمداد الجسم بالحديد، والحفاظ أيضًا على مستويات آمنة له في الجسم.

البقوليات: البقوليات غنية جدًا بالحديد ويتم وصفها لكل من يعاني من فقر الدم، وخصوصًا للأشخاص النباتيين، ومن أهم هذه البقوليات الفاصولياء والحمص والعدس.

الخضار ذات الأوراق الداكنة: من المعروف وعلى نطاق واسع أن السبانخ هو أفضل مصدر للحديد، بالإضافة إلى العديد من الخضار الورقية الأخرى الغنية بالعناصر الغذائية إلى جانب الحديد، مثل الملفوف والبقدونس والفلفل الأخضر.

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