رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس حزب العدل: حملات دعائية لـ«الشيوخ» بوسائل الإعلام الحديثة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:44 ص
عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام
عائشة حسن
طباعة
قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب سيركز مجهوداته خلال الفترة المقبلة على الحملة الدعائية للحزب والتواصل مع المواطنين بالشارع المصري، واستخدام وسائل الإعلام الجديدة لتوصيل رسائل المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ للمواطنين بالشارع.

ولفت إمام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحزب سيسعى خلال الفترة القادمة إلى توضيح برامج المرشحين من خلال استخدام وسائل الإعلام الحديثة وغير التقليدية، وتوضيح خطوات المرشحين وبرامجهم الذين سينفذونها على أرض الواقع فور توليهم منصب عضو مجلس الشيوخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

وفاة الفنان محمود رضا مؤسس أشهر فرقة للفنون الشعبية في مصر

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

«أباطرة المال».. «الدستور» تكشف أسرار أشهر رجال الأعمال فى إسرائيل

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

البعثة الأممية لدى ليبيا تدعو «الوفاق» لنزع سلاح الميليشيات

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

ما خطورة لدغة البعوض؟

ارتفاع السكر فى الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
ماجد حبته
جاسوس مصرى فى ألمانيا.. وماله!
المزيد

الثقافة

«القومى للطفل» يصدر المجلد الثانى لـ«هؤلاء كتبوا للأطفال»

«القومى للترجمة»: المترجمون يحتاجون للتأهيل والتدريب المستمر

انطلاق أولى فعاليات المسرح المكشوف بالأوبرا بعد «كورونا»

فى ظهور نادر.. يسرى الجندى يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات