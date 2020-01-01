رئيس حزب العدل: حملات دعائية لـ«الشيوخ» بوسائل الإعلام الحديثة

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب سيركز مجهوداته خلال الفترة المقبلة على الحملة الدعائية للحزب والتواصل مع المواطنين بالشارع المصري، واستخدام وسائل الإعلام الجديدة لتوصيل رسائل المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ للمواطنين بالشارع.ولفت إمام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الحزب سيسعى خلال الفترة القادمة إلى توضيح برامج المرشحين من خلال استخدام وسائل الإعلام الحديثة وغير التقليدية، وتوضيح خطوات المرشحين وبرامجهم الذين سينفذونها على أرض الواقع فور توليهم منصب عضو مجلس الشيوخ.