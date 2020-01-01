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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رسالة الرئيس السيسي لـ «عون» تتصدر الصحف اللبنانية

السبت 11/يوليه/2020 - 10:40 ص
السيسي و عون
السيسي و عون
أ.ش.أ
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اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت، بالرسالة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني ميشال عون، وتضمنت حرصا مصريا على استقرار لبنان ودعمه، والاستعداد لبذل كل جهد يمكن أن يُسهم في رفعة الشعب اللبناني الشقيق.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق)، أن الرئيس السيسي أعرب في رسالته، التي سلمّها أمس سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، عن أمله في أن تسفر المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات المالية الدولية، عن نجاح يفضي إلى تقليل الأضرار الواقعة على الاقتصاد اللبناني، مع ضرورة النأي بلبنان عن التجاذبات الإقليمية تفاديا لتأثيرها السلبي عليه.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "نداء الوطن" عن مصادر دبلوماسية – لم تسمها – قولها إن رسالة الرئيس السيسي، أتت بعد تلقيه قبل قرابة الشهرين رسالة من الرئيس اللبناني، تمنى فيها أن تضطلع مصر بدور في دعم لبنان ومساعدته في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها.

وأشارت الصحيفة في تقرير إخباري نشرته اليوم، أن الرد الرئاسي المصري تضمن موقف مصر الثابت بالتأكيد على دعم لبنان والحرص على استقراره، فضلا عما يشبه "النصيحة" حول نقطتين جوهريتين، الأولى بوجوب قيام اللبنانيين بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منهم والإسراع في التجاوب مع متطلبات صندوق النقد الدولي، والثانية تركز على ضرورة التزام لبنان قرار "النأي بالنفس" عن صراعات منطقة الشرق الأوسط والمحاور الإقليمية.

وأوضحت الصحيفة أن الموقف المصري يقوم على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف اللبنانيين بهدف حثهم على إنقاذ وطنهم، مشيرة إلى أن مصر كانت على الدوام حريصة على تنبيه المسئولين اللبنانيين إلى ضرورة المبادرة لتلافي الانهيار الاقتصادي ووقف الإهدار في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الكهرباء.

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