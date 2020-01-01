بدء تصحيح العينة العشوائية لـ«الفيزياء والتاريخ والأحياء» اليوم

تبدأ كنترولات التصحيح، في تصحيح العينات العشوائية، لثلاث مواد، "الفيزياء والتاريخ والأحياء"، اليوم السبت.من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مقدري الدرجات بمراعاة مصلحة الطالب وإضافة إجابات بديلة.وأكد حجازى على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها.وشدد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على إضافة جميع البدائل المقترحة فى الكتاب المدرسى إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.