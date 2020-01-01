رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

السبت 11/يوليه/2020 - 09:44 ص
هاتف محمول
هاتف محمول
أ.ش.أ
طباعة
طرحت شركة تكنولوجيا صاعدة في اليابان، تطبيقا جديدًا على الهواتف المحمولة يُستخدم في المستشفيات ويتيح لمرضى كورونا نقل احتياجاتهم واستفساراتهم إلى أطقم التمريض والرعاية دون حاجة إلى التواصل الجسدي المباشر لخفض خطر حدوث إصابات جماعية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن مرضى المستشفيات عادة ما يستخدمون زر استدعاء التمريض إن احتاجوا شيئا لكن مرضى كوفيد-19 الجدد يتم إيداعهم الآن عنابر العزل لجعل تواصلهم مع التمريض في أضيق الحدود لمنع انتقال الفيروس إلى أطقم الرعاية أيضا.

وأضافت (كيودو)، أن الإصابات الجماعية (العنقودية) يمكن أن تتسبب في رفض المستشفيات استقبال المرضى الجدد وحالات الطوارئ، لافتة إلى أن التطبيق الذي توفره شركة (أوبي) والتي أسستها الممرضة السابقة يوكا ساوادا، يتيح للمرضى أن يسألوا أطقم التمريض لشراء احتياجاتهم نيابة عنهم من المحال التجارية وتغيير طلباتهم فيما يتعلق بكميات الطعام وتسجيل درجة حرارة أجسامهم، حيث أن أي شيء يدخله المرضى على التطبيق يظهر فورا على شاشات في غرف التمريض.

وقالت الممرضة السابقة ساوادا (32 عاما)، إن فكرة التطبيق نابعة من تجربتها الشخصية في مستشفى عندما وضعت طفلا إذ وجدت أنه من غير المنطقي أن يكون زر استدعاء التمريض هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع التمريض.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

«أباطرة المال».. «الدستور» تكشف أسرار أشهر رجال الأعمال فى إسرائيل

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

ما خطورة لدغة البعوض؟

ارتفاع السكر فى الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى كورونا

علماء: ارتفاع نسبة السكر بالدم تضاعف خطر الوفاة بكورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
ماجد حبته
جاسوس مصرى فى ألمانيا.. وماله!
المزيد

الثقافة

«القومى للطفل» يصدر المجلد الثانى لـ«هؤلاء كتبوا للأطفال»

«القومى للترجمة»: المترجمون يحتاجون للتأهيل والتدريب المستمر

انطلاق أولى فعاليات المسرح المكشوف بالأوبرا بعد «كورونا»

فى ظهور نادر.. يسرى الجندى يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات