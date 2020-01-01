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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أندروز: ارتداء الكمامات مهم لإعادة افتتاح «فيكتوريا» الأسترالية

السبت 11/يوليه/2020 - 09:39 ص
ارتداء الكمامات
ارتداء الكمامات
وكالات
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قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز أن ارتداء الكمامات سيكون مهما لإعادة افتتاح ثاني أكبر ولاية استرالية كثافة سكانية، حيث تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أندروز في مؤتمر صحفي اليوم السبت أنه سيتم طلب مليوني كمامة وتوزيعها على الفئات ذات الأولوية.

وكانت ولاية فيكتوريا قد سجلت 216 حالة إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية وحث أندروز مواطني الولاية على البقاء في المنزل في مطلع الأسبوع بقدر الإمكان.

وكان كبير المسؤولين الطبيين بالولاية، بريت سوتون قد دعا أمس الجمعة سكان مدينة ملبورن لاتداء كمامات، حيث أن التباعد الاجتماعي أمر صعب، وسط تفش أدى إلى إغلاق للأسبوع السادس على التوالي.

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