الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابّين فلسطينيين من بلدة يعبد غربي جنين.وأفادت مصادر محلية- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات، واعتقلت الشابين عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.يذكر أن قوات الاحتلال كثفت، خلال الشهرين الماضيين، من اقتحاماتها للبلدة واعتقلت أكثر من 55 مواطنا منها.