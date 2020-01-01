«شعبة الجلود» تطالب بإتاحة التصدير قبل عيد الأضحى

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات، إن الأسواق تشهد حالة من الركود محليا وعالميا بسبب أزمة فيروس كورونا.وطالب مهران، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، وزارة التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الجلود قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يساء استخدامها وتعمل على تلويث البيئة.وأشار إلى أن الوضع الحالي للمصدرين تسبب في كثير من الخسائر، ولا بد من بحث حلول بديلة للتسويق وكسر الركود.ولفت إلى أن الاتحاد العربي للجلود عمل على إنشاء منصه إلكترونية تضم كبرى الشركات المصرية والعربية تساهم في الأسواق عبر الإنترنت لمواجهة الظروف الراهنة.