عقب إقالته.. مسؤول تونسي يفضح «الصفقة المشبوهة» بين بلاده وقطر

عقب إقالته من قبل وزير النقل التونسي"أنور معروف"، قال مدير عام الخطوط التونسية الجوية إلياس المنكبي، إن قرار فصله من عمله جاء لأنه شهد وكشف العديد من قضايا الفساد ربما كان آخرها هو محاولة الحكومة التونسية في الخفاء بيع الشركة الوطنية التونسية الجوية لصالح الحكومة القطرية.وشدد المنكبي قائلا: "حذرت من مخاطر بيع شركة عامة مثل الخطوط التونسية التي تمثل سيادة الدولة التونسية إلى الحكومة القطرية".وأضاف المنكبي، أن المفاوضات بين الجانبين التونسي والقطري كانت سرية، لكن "على التونسيين أن يعرفوا الحقيقة بشأن بيع ناقلهم الوطني"، وفقا لما نقله موقع "northafricapost".