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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس 3 شرعوا في سرقة طالبة بالإكراه بمدينة نصر

السبت 11/يوليه/2020 - 09:29 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، بالحي السابع، حبس 3 أشخاص لقيامهم بالشروع في سرقة طالبة جامعية وآخر بالإكراه ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر ثانِ يفيد بتلقيه بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال (طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصابة بخلع بالكتف وتم حجزها بالمستشفى، إثر سقوطها من إحدى السيارات حال سيرها بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال المصابة أقرت بأنها حال وجودها بأحد الشوارع بدائرة القسم صحبة شقيق خطيبها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) استقلا إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص" لم تتمكن من التقاط أرقامها وبداخلها 3 أشخاص "أدلت بأوصافهم التقريبية" لتوصيلهما لمنطقة ألماظة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وأضافت أنها فوجئت بقيام أحدهم بتهديد الثاني بسلاح أبيض "مطواة" في محاولة منه للاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية فقامت بفتح باب السيارة والقفز منها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها المشار إليها.

وبسؤال الثاني "الطالب" أيد ما جاء بأقوالها وأضاف أنه عقب تمكن سالفة الذكر من القفز من السيارة قام المتهمين بالتخلى عنه وفروا هاربين، وأسفرت جهود فرق البحث الجنائي إلى التوصل إلى مرتكبي الواقعة وهم ثلاثة أشخاص (سائقان – عاطل، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، وعقب تقنين الإجراءات مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والشروع في الاستيلاء على متعلقات المجني عليهما كرهًا عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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