نصائح للعاملين في السياحة لمواجهة كورونا

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نصائح للعاملين في مجال السياحة من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال الحداد خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب على العاملين في القطاع السياحي الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خصوصًا وأن الكمامة بنسبة كبيرة إن لم تمنع نقل الفيروس والإصابة بالعدوى تقلل من كمية الفيروس التي تدخل جسم الإنسان، وبالتالي تحمي من الإصابة أو تحمي من الإصابة الكاملة وتكون إصابة جزئية وتظهر أعراض بسيطة ومتوسطة.وأضاف الحداد أن فكرة ارتداء الكمامات هي رقم واحد حتى الآن وهي الخطوة الأولى والأهم في الإجراءات الاحترازية، وعلى الجميع الالتزام بارتداء الكمامات، مؤكدًا ضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي لمقدمي الخدمة من العاملين بالقطاع السياحي.وأوضح الحداد أن المواطن يجب أن يكون طبيب نفسه ويكون حريصًا على نفسه ويحمي نفسه ويحمي الآخرين، فالكمامة والتباعد الاجتماعي هما الأهم في الحفاظ على صحة الإنسان ضد فيروس كورونا.