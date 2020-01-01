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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ارتفاع السكر فى الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 09:15 ص
ارتفاع السكر في الدم
ارتفاع السكر في الدم
وكالات
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أظهرت دراسة صينية نشرت نتائجها اليوم السبت أن المرضى الذين تسجل لديهم معدلات مرتفعة من السكر في الدم يواجهون خطرا مضاعفا بالوفاة جراء كوفيد- 19.

وهذه المرة هي الأولى التي يؤكد فيها علماء أن المرضى الذين يسجلون معدلات عالية من السكر في الدم من دون تشخيص إصابتهم بالسكري، يواجهون خطرا أكبر بالموت من كوفيد- 19، على ما ورد في مجلة "ديابيتولوجيا".

وحلل الباحثون معدلات الوفيات لـ605 مرضى بكوفيد- 19 في مستشفيين في مدينة ووهان الصينية.

وكتب هؤلاء أن معدلات السكر المرتفعة في الدم "مرتبطة" بمعزل عن كل العوامل الأخرى بازدياد خطر الوفاة والمضاعفات جراء كوفيد- 19.

وقد استند معدو الدراسة إلى بحوث سابقة أجريت على مرضى السكري.

وفي فرنسا، قضى مريض من كل عشرة مصابين بكوفيد- 19 يعانون أيضا من السكري، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة لدى المصابين بالفيروس من غير مرضى السكري، وفق ما أظهرت دراسة نشرتها المجلة عينها في مايو.

ولا يزال سبب ازدياد معدلات الوفاة لدى مرضى كوفيد- 19 جراء السكري غير مؤكد.

وقال الباحثون في الدراسة المنشورة أمس الجمعة إن تخثر الدم والتفاعل المفرط لجهاز المناعة قد يكون له دور في هذا الموضوع.

ودعا معدو الدراسة المستشفيات إلى إجراء فحوص لجميع مرضى كوفيد-19 لمعرفة مستويات السكر لديهم، خلافا للتوصيات بحصر ذلك بالمرضى المثبتة إصابتهم بالسكري.

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