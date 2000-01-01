جامعة الإسكندرية في ترتيب متقدم بتصنيفين دوليين

أعلنت جامعة الأسكندرية، عن حصولها على إنجازات جديدة في التصنيف العالمي للجامعات حيث أعلن مؤخرًا نتيجة تصنيف «شنغهاي» الصيني للتخصصات 2020.وأوضحت النتائج أن جامعة الإسكندرية أُدرِجت في ست تخصصات هي العلوم البيطرية في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة (151 – 200) عالمياً، وفي علوم الفم وطب الأسنان شغلت الترتيب الثاني محلياً و (201 – 300)عالمياً، وفي تخصص التكنولوجية الطبية شغلت الترتيب الثاني محلياً و (301 -400) عالمياً، وفي علوم الصيدلانيات والأدوية أدرجت في المرتبة الخامسة محلياً و (301 – 400) عالمياً، وأخيراً في مجال الهندسة الكهربية والإلكترونية وفي مجال التكنولوجيا الحيوية شغلت المرتبة الأولى محلياً و (401 – 500) عالمياً.والجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على التميز الشديد في النشر العلمي في التخصصات الحديثة.وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية إنه تم إعلان نتيجة مركز التصنيف العالمي للجامعات (CWUR) لعام 2020 – 2021، وأظهرت النتيجة ترتيب جامعة الإسكندرية في المرتبة الرابعة محليًا و972 على مستوى أعلى 2000 جامعة عالمية وبتقدم خمس مراكز عن العام الماضي 2019.وأضاف أن من المعلوم أن نتيجة تصنيف (CWUR) تعتمد على قياس جودة تعليم وتدريب الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس وجودة الأبحاث دون الاعتماد على الاستبيانات وتقديم البيانات الجامعية.ويذكر أن هناك عدد من المعايير تستخدم في التقييم من خلال 4 معايير رئيسية هي جودة التعليم 25٪، وتوظيف الخريجين 25٪ ويقيس هذا المؤشر عدد الخريجين من الجامعة الذين شغلوا مناصب مدير تنفيذي CEO ، وتميز أعضاء هيئة التدريس 10٪، ومخرجات البحث العلمي 10٪، والأبحاث عالية الجودة 10٪، والاستشهادات 10٪، والأبحاث المنشورة في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع 10٪.