رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية في ترتيب متقدم بتصنيفين دوليين

السبت 11/يوليه/2020 - 09:14 ص
جامعة الأسكندرية
جامعة الأسكندرية
هبه عويضه
طباعة
أعلنت جامعة الأسكندرية، عن حصولها على إنجازات جديدة في التصنيف العالمي للجامعات حيث أعلن مؤخرًا نتيجة تصنيف «شنغهاي» الصيني للتخصصات 2020.

وأوضحت النتائج أن جامعة الإسكندرية أُدرِجت في ست تخصصات هي العلوم البيطرية في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة (151 – 200) عالمياً، وفي علوم الفم وطب الأسنان شغلت الترتيب الثاني محلياً و (201 – 300)عالمياً، وفي تخصص التكنولوجية الطبية شغلت الترتيب الثاني محلياً و (301 -400) عالمياً، وفي علوم الصيدلانيات والأدوية أدرجت في المرتبة الخامسة محلياً و (301 – 400) عالمياً، وأخيراً في مجال الهندسة الكهربية والإلكترونية وفي مجال التكنولوجيا الحيوية شغلت المرتبة الأولى محلياً و (401 – 500) عالمياً.

والجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد على التميز الشديد في النشر العلمي في التخصصات الحديثة.

وقال الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية إنه تم إعلان نتيجة مركز التصنيف العالمي للجامعات (CWUR) لعام 2020 – 2021، وأظهرت النتيجة ترتيب جامعة الإسكندرية في المرتبة الرابعة محليًا و972 على مستوى أعلى 2000 جامعة عالمية وبتقدم خمس مراكز عن العام الماضي 2019.

وأضاف أن من المعلوم أن نتيجة تصنيف (CWUR) تعتمد على قياس جودة تعليم وتدريب الطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس وجودة الأبحاث دون الاعتماد على الاستبيانات وتقديم البيانات الجامعية.

ويذكر أن هناك عدد من المعايير تستخدم في التقييم من خلال 4 معايير رئيسية هي جودة التعليم 25٪، وتوظيف الخريجين 25٪ ويقيس هذا المؤشر عدد الخريجين من الجامعة الذين شغلوا مناصب مدير تنفيذي CEO ، وتميز أعضاء هيئة التدريس 10٪، ومخرجات البحث العلمي 10٪، والأبحاث عالية الجودة 10٪، والاستشهادات 10٪، والأبحاث المنشورة في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع 10٪.

موضوعات متعلقة

هل يمكن أن يؤدي انتشار «الأبراص» لموجة جديدة من كورونا؟

«عقد مؤقت».. كورونا تسهم فى فتح ملف تعيين الـ«36 ألف معلم»

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

ما خطورة لدغة البعوض؟

ارتفاع السكر فى الدم يزيد خطر الوفاة لدى مرضى كورونا

علماء: ارتفاع نسبة السكر بالدم تضاعف خطر الوفاة بكورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
ماجد حبته
جاسوس مصرى فى ألمانيا.. وماله!
المزيد

الثقافة

«القومى للطفل» يصدر المجلد الثانى لـ«هؤلاء كتبوا للأطفال»

«القومى للترجمة»: المترجمون يحتاجون للتأهيل والتدريب المستمر

انطلاق أولى فعاليات المسرح المكشوف بالأوبرا بعد «كورونا»

فى ظهور نادر.. يسرى الجندى يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات