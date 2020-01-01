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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي يوناني يطالب «آوروبا» بعقوبات قاسية على تركيا بسبب آيا صوفيا

السبت 11/يوليه/2020 - 09:10 ص
تحويل أيا صوفيا لمسجد
تحويل أيا صوفيا لمسجد
أمينة ذكى
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طالب رئيس حزب "اليونان - الطريق البديل"، العضو في البرلمان الأوروبي، نوتيس مارياس، في حديث له مع وكالة "نوفوستي" الروسية، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات قاسية على أنقرة بسبب قرار الرئيس التركي بتحويل أيا صوفيا من متحف لمسجد.

فيما وصف مارياس القرار بأنه استفزازي ومناف للتاريخ وغير قانوني، متابعا أن القرار ينتهك قرار اليونيسكو الذي أعلن الكاتدرائية "موقعا للتراث العالمي"، مؤكدا على أن "آيا صوفيا ليست غنيمة أردوغان، إنها ملك للبشرية جمعاء" وهي بشكل خاص رمز للمسيحية، وبتحويلها إلى مسجد، يستفز أردوغان ويهين ليس المسيحيين فحسب، بل البشرية كلها.

وناشد مارياس المجتمع الدولي الإعلان عن نضال مستمر لضمان بقاء آيا صوفيا متحفا، مطالبا الشعوب الأرثوذكسية، اليونانيين والروس، الوقوف معا في طليعة النضال ضد ما أسماه "سقوط آيا صوفيا".

ودعا مارياس اليونان أن تفرض على الفور عقوبات ضد تركيا، منها إغلاق القنصلية التركية في كوموتيني وإغلاق متحف أتاتورك في مدينة سلونيك، وإغلاق الحدود مع تركيا، وحظر حركة الأشخاص والبضائع، وإغلاق مئات المساجد غير القانونية.

وعن الاتحاد الأوروبي، طالب مارياس الاتحاد، بحظر تمويل تركيا من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وتجميد أصول المسؤولين الأتراك، وحظر دخول المسؤولين الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي.

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