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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعادة محاكمة متهمين بـ«أحداث ماسبيرو الثانية» و«أحداث العرب» أبرز جلسات اليوم

السبت 11/يوليه/2020 - 09:09 ص
أبرز جلسات اليوم
أبرز جلسات اليوم
حسام التمساح
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها محاكمة المتهمين بأحداث ماسبيرو ومحاكمة بديع بأحداث قسم العرب.

- إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"أحداث ماسبيرو"
تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى، لمرافعة النيابة والدفاع فى إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.


- إعادة محاكمة بديع و61 آخرين بأحداث العرب
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة محمد بديع و61 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التى وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

إعادة محاكمة متهم باللجان النوعية
تنظر الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة المتهم أحمد عبد الغنى، على الحكم الصادر ضده بالمؤبد، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية اللجان النوعية المتقدمة.

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