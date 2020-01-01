«أراب نيوز»: تحويل أردوغان «آيا صوفيا» لمسجد هدفه إخفاء فشله الاقتصادي

قالت صحيفة "أراب نيوز"، إن قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل متحف "آيا صوفيا" لمسجد، جاء من أجل محاولة لإخفاء الفشل والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا وفي محاولة منه لجذب المزيد من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وتابعت الصحيفة، أن الكثيرون يرون هذه الخطوة على أنها محاولة لحشد الناخبين الوطنيين المحافظين حول الحزب الحاكم قبل الانتخابات المفاجئة التي توقع الكثيرون أنها ستحدث العام المقبل، ومع ذلك، يشك العديد من المعلقين في فعالية هذه الخطوة بالنظر إلى أنه - في ظل الظروف الاقتصادية الحالية - يركز غالبية الشعب التركي على مسائل أكثر إلحاحًا.وقال حوالي 55% في استطلاع أجرته شركة "متروبول" التركية في يونيو، إن السبب الرئيسي لإعلان إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد هو التشتيت من المناقشات حول الأزمة الاقتصادية في تركيا وتعزيز يد الحكومة قبل انتخابات مبكرة.وقال سونر كاجابتاي، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الخطوة هي محاولة لأردوغان لفرض "علامته الإسلامية المحافظة" في معارضة مباشرة لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك للثورة العلمانية.وقال كاجابتاي: "لقد فعل أردوغان كما فعل أتاتورك، فقد حول أتاتورك أيا صوفيا لمتحف قبل 86 عامًا لتأكيد ثورته العلمانية، فإن أردوغان يعيد تشكيله كمسجد لتأكيد ثورته الدينية".وتابع أن تحول آيا صوفيا إلى مسجد، بغض النظر عن الانتقادات المحلية والدولية، يتداخل مع رغبة أردوغان في أن يكون "السلطان الجديد" للبلاد.وقال كاجابتاي، إن أردوغان يحاول كقائد شعبوي وطني، حشد قاعدته الانتخابية من خلال التأكيد على رواية أننا المسلمون ضحية، وكيف يجرؤ هؤلاء العلمانيون على حرماننا، أيها المسلمون المتدينون، من حرية الصلاة في آيا صوفيا؟.واختتم، أن ما هو معروف عن تركيا كونها مجتمع ذات أغلبية مسلمة منفتح على ماضيهه المسيحي ستتضرر بشكل لا رجعة فيه.يذكر أنه العام الماضي، جذبت آيا صوفيا 3.7 مليون سائح لكن الكثيرين يعتقدون أن الخطوة الأخيرة لأردوغان ستضر بشعبية البلاد كوجهة سياحية.