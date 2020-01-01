«فيسبوك» تدرس حظر الإعلانات السياسية قبيل انتخابات الرئاسة بأمريكا

ذكرت "بلومبرج نيوز"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة "فيسبوك" تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي، في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.وأضاف تقرير الشبكة أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد، فيما قال متحدث باسم "فيسبوك" إن الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير.وتعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق.وكانت "تويتر" حظرت في العام الماضي الإعلانات السياسية، لكن "فيسبوك" قالت إنها لا ترغب في كبت الخطاب السياسي.وكانت حملة جو بايدن، المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات، نشرت الشهر الماضي خطابا مفتوحا للرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرج، تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان الانتخابات.