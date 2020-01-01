الطيران الكويتى: 625 عالقًا مصريًا يغادرون إلى القاهرة وسوهاج

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، عن مغادرة 625 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة وسوهاج؛ وذلك عبر 4 رحلات جوية.وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 480 راكبا إلى القاهرة، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى سوهاج.وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت، أمس الجمعة، عن مغادرة 1420 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية والأقصر؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.