محمود العسيلى يتألق أونلاين مع جمهوره فى أولى حفلات «من البلكونة»

أحيا النجم محمود العسيلي أولى حفلاته الأونلاين على جميع منصات التواصل الاجتماعي والتي تعتبر الحفلة الأولى ضمن مجموعة حفلات "من البلكونة" الذي يتم بثها أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر الحفل في شكل مبهر من ناحيه الديكورات والإضاءه التي تم تصميمها على شكل البلكونة، الذي من المقرر أن يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.وقد قام بتنظيمها أحمد غانم هاي ويف، وقام العسيلي بغناء العديد من أشهر أغانيه الذي تفاعل معها العديد من محبينه على مواقع التواصل الاجتماعي والذي شهدت نسب مشاهدة عالية من ناحية التعليقات والمشاركات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.ومجموعة حفلات "في البلكونة" تكون عباره عن 8 حفلات تقدم للجمهور أونلاين يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء.