ترامب يخفّف عقوبة السجن الصادرة بحق صديقه روجر ستون

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس دونالد ترامب خفّف عقوبة السجن الصادرة بحقّ صديقه روجر ستون الذي حُكم عليه في فبراير بالسجن لمدة 40 شهرًا في إطار التحقيق حول تدخّل روسيا في الإنتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ "الرئيس دونالد ترامب وقّع اليوم أمر رحمة تنفيذيًا لتخفيف العقوبة الظالمة الصادرة بحق روجر ستون"، مشيرًا إلى أنّ هذا الصديق القديم للرئيس أصبح من الآن فصاعدًا "رجلًا حرًّا".وأصدر ترامب قرار قبيل أيام من الموعد المحدّد لدخول صديقه السجن كي يبدأ بتنفيذ العقوبة.