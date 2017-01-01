المكسيك: 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 6891 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و665 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسجلت المكسيك حتى الآن 289174 حالة إصابة و34191 وفاة بالفيروس.وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.