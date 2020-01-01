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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعلن التوقيع على قرار بشأن الحصول على الجنسية

السبت 11/يوليه/2020 - 02:50 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه، سيوقع في الأسابيع المقبلة على أمر تنفيذي يمهد الطريق لمنح الجنسية للمهاجرين المعروفين باسم "الحالمين" ممن قدموا للبلاد وهم أطفال.

وجاءت تصريحات ترامب خلال لقاء مع شبكة Telemundo الناطقة بالإسبانية.

و"الحالمون" هم مهاجرون غير نظاميين دخلوا إلى الولايات المتحدة واستقروا فيها عندما كانوا أطفالا، ويبلغ عددهم نحو 650 ألفا.

وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت في يونيو حكما يبطل مساعي الرئيس دونالد ترامب لإلغاء برنامج "داكا" الذي يوفر حماية لصغار المهاجرين من الترحيل.

وأيد القضاة حكما أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج "الإجراء المؤجل للواصلين أطفالا"، المعروف اختصارا بـ"داكا"، كانت "غير قانونية".

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي بدأ العمل به خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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