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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

القوصى: الانتهاء من مراجعة التصميم المبدئى لـ«مصر سات - 2»

السبت 11/يوليه/2020 - 06:41 ص
الدكتور محمد القوصي،
الدكتور محمد القوصي،
هاجر رضا
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قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه تم الانتهاء من أعمال مراجعة التصميم المبدئي لمشروع القمر الصناعي "مصر سات-2" بعد مفاوضات أجريت مع الجانب الصيني عبر "الفيديو كونفيرانس" على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.

وحضر المفاوضات كل من "القوصي، والمهندس تين ياي المسئول عن المشروع من شركة كاسك، ويانغ شينغيان مدير مصلحة شئون التعاون الاقتصادي الدولي التابع لوزارة التجارة الصينية، بجانب خبراء من الجانبين".

وأضاف "القوصي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه "تم التوقيع على محضر الاجتماع، مما يمثل الانتهاء التام من أعمال مراجعة التصميم المبدئي للمشروع، وتم توقيع اتفاقية حول بدء تنفيذ مشروع مصر سات-2، وهو قمر صناعى صغير وعالى الدقة بين الصين ومصر، بالقاهرة فى سبتمبر من عام 2019".

وشهد السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، مشروع تعاون رئيسي آخر بين الجانبين فى مجال الفضاء بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية فى المدينة الفضائية المصرية، الذى من المتوقع أن يتم إنشاؤه خلال العام الجاري.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ القمر الصناعي بفضل منحة من الحكومة الصينية، وسيطور من خلال العمل التعاوني والمشترك بين فريقي العمل الصيني والمصري، مضيفا أن القمر سوف يساعد مصر فى خططها التنموية في العديد من المجالات.

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