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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسجل 62 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:18 ص
إصابات كورونا بأمريكا
إصابات كورونا بأمريكا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة،ارتفاعا قياسيًا للإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، حيث رصدت السلطات الصحية للبلاد 62500 حالة جديدة.

ورصدت السلطات الصحية للولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 62500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت الوكالة أن إلى 7 ولايات أمريكية، وهي ألاسكا وجورجيا ولويزيانا ومونتانا وأوهايو ويوتا وويسكونسين، أعلنت الجمعة تسجيل ارتفاعات قياسية للإصابات بالفيروس.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد، حسب معلومات موقع "Worldometers" للإحصاءات، 136645 وفاة و3291261 إصابة.

وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط خلافات متزايدة بين الأمريكيين حول قضية رفع الإجراءات الاحترازية خاصة إعادة فتح المدارس ومسألة الإلزام بارتداء الكمامات.

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