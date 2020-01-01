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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن ترحّب بإجراء منظّمة الصحّة تحقيقًا فى الصين بشأن مصدر كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 01:47 ص
المتحدثة باسم المنظمة
المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس
وكالات
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رحّبت الولايات المتحدة بإجراء منظّمة الصحّة العالميّة تحقيقًا بشأن مصدر فيروس كورونا المستجدّ في الصين التي يُتوقّع وصول خبيرين من المنظّمة الأمميّة إليها في الساعات المقبلة في مهمّة استكشافية.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتّحدة في جنيف أندرو بريمبرج لصحفيّين: «نرحّب بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتّحدة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجدّ في الصين».

وأضاف في بيان اتّسم على غير عادة بنبرة إيجابية تجاه منظمة الصحة العالمية: «نحن نعتبر هذا التحقيق العلمي خطوة ضروريّة للحصول على فهم كامل وشفّاف لكيفيّة انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء العالم».

وتوجّه عالم أوبئة وخبير في صحة الحيوانات من منظمة الصحة العالمية إلى الصين في محاولة لتحديد المصدر الحيواني لفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الخبيرين سيصلان إلى بكين في عطلة نهاية الأسبوع تمهيدًا لمهمة أوسع تهدف إلى تحديد كيفية انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس للصحفيين في جنيف: «إنّهما في طريقهما الآن»، مشيرة إلى عدم وجود إطار زمني محدّد لمهمتهما.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 550 ألف شخص في العالم وأصاب أكثر من 12.1 مليون منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.

ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من الحيوانات إلى البشر، على الأرجح في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان.

وقال مسؤولون صينيون في أولى مراحل تفشي المرض، إن الفيروس ربما انتشر من سوق في المدينة يبيع الحيوانات الحية والبرية، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.

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