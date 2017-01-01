كاليفورنيا تفرج عن ثمانية آلاف سجين فى إطار مكافحة كورونا

قالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن، الولاية ستفرج عن نحو ثمانية آلاف نزيل من السجون لإبطاء انتشار فيروس كورونا داخل المنشآت.وظهرت بؤر إصابة واسعة النطاق في عدة سجون بالولاية، وقالت إدارة السجون إن من المحتمل الإفراج عن النزلاء بنهاية أغسطس.وقال رالف دياز مسؤول إدارة السجون والتأهيل في كاليفورنيا في بيان "نتخذ هذه الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة السجناء والموظفين".ويشمل الإجراء السجناء الذين يتبقى لهم عام أو أقل على انتهاء مدد عقوباتهم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.