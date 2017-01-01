جونسون يدعو الموظفين للعودة لمكاتبهم لإنقاذ الاقتصاد

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو الموظفين يوم الاثنين إلى العودة إلى مكاتبهم للمساعدة في إنقاذ اقتصاد البلاد.وذكرت الصحيفة أن، جونسون سيحث أصحاب الأعمال، في أحدث إفاداته عن استراتيجية مواجهة فيروس كورونا، على إعادة الموظفين إلى مواقع العمل إذا كانت آمنة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.