البرازيل تسجل 1214 وفاة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى زيادة في الإصابات وانخفاض طفيف في الوفيات مقارنة مع يوم الخميس الذي سجلت فيه 1220 وفاة و42619 إصابة.وسجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 1.8 مليون حالة إصابة مؤكدة و70389 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.