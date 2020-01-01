بريطانيا تسعى للتخلى عن «هواوى» بحلول 2025

أفادت صحيفة "تيلجراف" البريطانية بأن حكومة المملكة تتجه لتحديد عام 2025 كموعد أقصى للتخلي عن معدات شركة "هواوي" الصينية للاتصال في شبكات 5G بالبلاد.وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5G حتى لا تزيد نسبتها على 35%، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.وبحسب "تيلجراف"، فإن المشرعين المحافظين مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل الإسراع بالتخلي عن معدات "هواوي" والتخلص منها بحلول 2023.يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات 5G للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة إياها بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.