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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة وزير النفط الفنزويلى بفيروس كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 12:54 ص
وزير النفط الفنزويلي
وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي
وكالات
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أعلن وزير النفط الفنزويلي طارق العيسمي أن، الفحوص الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال العيسمي إنه دخل العزل الصحي بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

ويأتي الإعلان عن إصابة العيسمي بفيروس كورونا بعد يوم من تأكيد إصابة أحد كبار مسؤولي الدولة، رئيس الجمعية التأسيسية ونائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي ديوسدادو كابيليو بالفيروس.

يذكر أن طارق العيسمي، السياسي الفنزويلي من أصول لبنانية وسورية، يعتبر من كبار المسؤولين عن ملفات الإقتصاد في فنزويلا، وتم تعيينه في أبريل الماضي وزيرًا للنفط، بالإضافة إلى منصب وزير الصناعة الذي يتولاه منذ العام الماضي.

والعيسمي مدرج على قوائم العقوبات في كل من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، بتهم تجارة المخدرات والفساد وتبييض الأموال.

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