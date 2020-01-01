«الدفاع الروسية»: شفاء أكثر من 7300 عسكرى من كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 132 عسكريا تعافوا من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من كورونا في القوات المسلحة الروسية إلى 7384.وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي عدد المتعافين بين الموظفين المدنيين المتعاقدين معها بلغ 866 حالة.وبحسب البيان فهناك حاليًا 1218 عسكريًا ثبتت إيجابية تحاليلهم معمليا للفيروس، إضافة إلى 270 حالة إصابة بين طلاب المدارس والكليات العسكرية، أما العدد العام للعسكريين والمدنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات وزارة الدفاع فيبلغ 707 أشخاص، وفقا للبيان.وأشارت الوزارة إلى أن الأسابيع الأخيرة تشهد توجها واضحا لزيادة عدد المتعافين من كورونا عن عدد المصابين بالفيروس.