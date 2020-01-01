الكنيسة الأرثوذوكسية تحذر من كتب مجهولة ومزورة للإنجيل المقدس

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين، وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلح عليهم لقبولهما.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له: «تعلن الكنيسة الأرثوذكسية رفضها التام لمحتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القاريء باقحام عبارة "إنجيل المسيح" في عناوينها».وأضاف: «دار الكتاب المقدس بمصر الجهة الوحيدة التي تتولى مسئولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار».وتابع: «تؤكد الكنيسة القبطية على رفضها التام لهذه الكتب، التي يتنافى محتواها بشكل كامل مع أساسيات الإيمان المسيحي».وتهيب الكنيسة بالجهات المعنية الوقوف بحزم ضد من يقف وراء هذه الإصدارات الملفقة والكاذبة التي تعبث بالسلام المجتمعي والتلاعب بنصوص الكتب المقدسة.