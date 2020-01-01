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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء أونتاريو يعارض إعادة فتح الحدود مع الولايات المتحدة

السبت 11/يوليه/2020 - 05:54 ص
رئيس وزراء مقاطعة
رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد،
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أبدي رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، معارضته لإعادة فتح الحدود مع الولايات المتحدة في أي وقت قريب، خاصة بالنظر إلى الطفرة الأخيرة في حالات فيروس كورونا في العديد من الولايات الجنوبية.

وفي مارس، وافقت كندا والولايات المتحدة على إغلاق الحدود مؤقتًا أمام السفر غير الضروري مع إبقائها مفتوحة للتجارة، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد الاتفاقية في عدد من المناسبات مع استمرار ذلك حتى 21 يوليو الجاري على الأقل.

وفي هذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا كان سيتم تمديد إغلاق الحدود مرة أخرى، على الرغم من أن فورد قال في مؤتمره الصحفي اليومي الجمعة إنه أبلغ بالفعل نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أنه لا يؤيد فتح الحدود هذا الشهر.

وتأتي تعليقاته بعد أن كتبت مجموعة مكونة من 29 عضوا في الكونجرس الأمريكي رسالة مفتوحة إلى وزير السلامة العامة بيل بلير تطلب فيها من الحكومة الكندية الموافقة على إعادة فتح الحدود على مراحل والنظر في تخفيف بعض الإجراءات القائمة.

وقال فورد عن حديث أخير مع فريلاند: "قلت بوضوح شديد إنني لا أؤيد فتح الحدود في 21 يوليو طالما أن السلع والمنتجات تتدفق كما كانت (يجب أن نبقيها مغلقة). أنا أحب جيراننا الأمريكيين ولكن ليس الآن. تعالوا لزيارتنا عندما تهدأ الأمور، خاصة جنوب الحدود".

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