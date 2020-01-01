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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك: المراجعات القانونية مستمرة حتى تكتمل معالجة التشوهات

السبت 11/يوليه/2020 - 12:03 ص
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله حمدوك
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أكد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، أن المراجعات والتعديلات القانونية ستستمر حتى تكتمل معالجة كافة التشوهات في النظم القانونية في السودان.

ووصف «حمدوك»، إجازة القوانين والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين السودانية، بأنها خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في السودان.

وقال إن إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة هي خطوة مهمة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة «حرية، سلام، عدالة» عبر قوانين ومؤسسات عدلية تضمن سيادة حكم القانون.

وكانت وزار العدل السودانية أعلنت أن إجراءات إجازة عدد من القوانين المهمة اكتملت بعد توقيع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عليها، أمس الخميس، في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى أن من بين تلك القوانين تعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2020، وقانون التعديلات المتنوعة «الحقوق والحريات الأساسية» لسنة 2020، وهو قانون معني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته، كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.

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