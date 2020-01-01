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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خبير: 2500 جنيهًا تكلفة أحدث أجيال التحكم فى الرى للفدان الواحد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:57 م
هاني وديع
هاني وديع
أحلام عبدالرحمن
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أكد هاني وديع، خبير أنظمة التحكم فى مياه الري، أن محطة رايك زوان تستخدم أحدث أنظمة الري والتسميد في العالم، وتخفض تكلفة زراعة الفدان بنسبة 50%، لافتًا إلى أن تكلفة تحويل ري الفدان من الري التقليدي إلى نظم التحكم في الري تصل لـ 2500 جنيه فقط.

وقال «وديع» للإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامجه «الجدعان» على فضائية «القاهرة والناس 2»، إن محطة «رايك زوان» العالمية في مصر بالنوبارية، والتي تنتج البذور وتحقق أفضل إنتاجية من المحاصيل تستخدم أحدث نظم التحكم في مياه الري والتسميد إلكترونيًا، لافتًا إلى أن طلمبات المياه بغرفة التحكم داخل المحطة تعمل عبر لوحات تحكم ذكية تصدر آوامر لسريان الماء بحسب احتياج الأراضي، وبعد مرورها على مرحلتين من الفلاتر لضمان جودتها ونقائها.

وأوضح محمد ثروت، المدير التنفيذة لشركة اجروايجبت المنفذة لمحطة «رايك زوان» أن تكلفة تحويل الفدان من نظام الري التقليدي إلى أحدث نظم الري تبلغ 2500 جنيهًا فقط، لافتًا إلى أن الشركة تقدم خدماتها للمزارعين خاصة في أراضي الفرافرة والواحات والوادي الجديد، لمن يريد التحول إلى نظم التحكم في مياه الري.

وأضاف المهندس محمود فرج، مدير الدعم الفني، أن محطة طلمبات الري الحديثة تتكون من طلمبات لدفع المياه تمر على عدة مراحل من الفلاتر لتنقيتها من الشوائب، وتعمل عبر لوحات تحكم ليتم ضخ المياه بكمية السماد التى يحتاجها الفدان في أوقات الري المنتظمة وبالكمية التي تحتاجها الأرض.

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