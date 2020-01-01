ياسر جلال يعتذر عن «سيف الله»

أعلن الفنان ياسر جلال، اعتذاره عن بطولة مسلسل "سيف الله" والذي كان يجسد فيه دور الصحابي خالد بن الوليد.وكشف جلال في بيان من مكتبه الإعلامي عن السبب وراء اتخاذ قرار الاعتذار، مشيرا إلى أن المسلسل يحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد البدني من أجل أداء مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.وأضاف البيان: "اعتذرت لأنني وجدت أن الدور يحتاج فترة طويلة من الإعداد البدني قد تستمر لشهور بسبب كم المعارك الحربية العديدة التي خاضها الصحابي فضلا عن التدريب على رياضة المبارزة وبالتالي الأمر صعب للغاية على تقديم لهذا الدور في الوقت الحالي".وتابع البيان: "شخصية خالد بن الوليد مسؤولية كبيرة وأخشى ألا أقوم بتقديمها على الوجه الأكمل بالرغم من سعادتي بالمخرج المتميز رؤوف عبد العزيز والمؤلف إسلام حافظ، مشيدا بالسيناريو المتميز".واختتم: "أوجه التحية لشركة سينرجي والأستاذ تامر مرسي ولفريق العمل والذي قام بتوفير جميع الإمكانيات من ملابس وإكسسوارات وأتمنى التوفيق لكل فريق العمل، ووجدت أنه من الأفضل الاعتذار في هذا الوقت المبكر لإتاحة الفرصة لإيجاد البديل المناسب لهذا الدور".