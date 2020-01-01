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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رانيا يوسف تتوعد المتحرشين: «كل يوم هفضح 5»

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:39 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
أحلام عبدالرحمن
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قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها سبق وتحدثت عن التحرش، لكن الأمر لم يلق اهتماما أو صدى، فتكتمت على الموضوع، لكن عندما وجدت الأمر يتفاقم والمتحرشين لا يتلقون العقاب، قررت فضحهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كل يوم هنزل 5 متحرشين على السوشيال ميديا وتلف صورهم عشان الناس تعرفهم".

وأردفت: "بيتبعتلي من محجبات ومنتقبات، صور عن تعرضهم للتحرش، بحاول أشجع البنات متسمحيش لحد يتحرش بيكي لفظيا".

ووجهت رانيا رسالة للفتيات، قائلة: "صورك على إنستجرام ليست دعوة للتحرش بك، فمتسمحيش لحد يتحرش بيكي لفظيا".

وردا على من يعاتبها بأن فساتينها سبب التحرش، قالت: "شوفنا الفستان وراجعناه واعتذرنا، طب الأطفال والرجالة اللي بيتعرضوا للتحرش لابسين فساتين؟".

وتابعت: "أنا جمعت داتا كويس وهقدم بلاغ، أنا بحب بلدي، ودي مش أخلاق بلدي اللي اتربيت عليها، كنت بنزل بشورت وأمي بتنزل قصير ومفتوح محدش اتحرش بيهم".

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