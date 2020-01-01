«النائب المعطل».. الباز يكشف موقف مقعد خالد يوسف البرلماني

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة من أحد متابعي برنامج آخر النهار، واردة عبر صفحة "فيسبوك"، يتساءل صاحبها عن موقف النائب خالد يوسف، وهو نائب عن دائرته، ومن الذي يمثله حاليا في مجلس الشعب إذا كان النائب خالد يوسف خارج البلاد؟وعلق الباز، خلال برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه تواصل مع مصادر بالبرلمان، وأكدوا له أن النائب خالد يوسف مازال نائبا بالبرلمان لأنه لم يتقدم أحد بشكاوى ضده في البرلمان.وتساءل الباز: "الآن خالد يوسف لا يحضر الجلسات، والكرسي الذي يشغله الآن هو من حق الناس، ولكنه لا يحضر".واستكمل: "نريد من خالد يوسف أن يرد، ومن البرلمان المصري أن يرد، ولكن في النهاية هذا وضع غير طبيعي، وإلى متى سيظل هذا (نائب معطل)؟".ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.