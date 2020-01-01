قطار ينهى حياة شاب فى السنطة بالغربية

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن صدمه قطار "طنطا - الزقازيق" أمام قرية شبرابيل التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا بمصرع عبد الله صلاج الجمال بعد أن صدمه قطار طنطا - الزقازيق أثناء سيره مع أحد أصدقاءه علي شريط السكة الحديد.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة إن كانت بها شبهة جنائية من عدمه مع ندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.