تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفاصيل حادث غرق أسرة كاملة تسللت لشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: إن الأعداد المؤكدة للجث التي تم انتشالها 7، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت سارية، وتم نقل شخص وسيدة للمستشفى ووضعهما على أجهزة تنفس وحالتهما الآن مستقرة ومازال البحث جاريا عن ضحايا آخرين.وأضاف، أنه منذ شهر مارس الماضي وتم إغلاق 61 شاطئا، و43 شاطئا يخصون قرى الساحل الشمالي، والأجهزة المسئولة دائمًا تراقب الشواطئ للتأكد من الالتزام بالقرار.وأكد أن البعض يبحث عن الشواطئ الصخرية وغير المأهولة ويتسرب إليها، والمحافظ أكد أنه لابد من مراقبتها وإغلاقها هي الأخرى، ويلجأ البعض لنزول المياه في الساعات الأولى من الصباح هربًا من الرقابة.وأشار إلى أن الحادث تم اليوم على شاطئ النخيل في العجمي بعدما نزل طفل للمياه وبدأ يغرق والشاطئ مغلق ولا يوجد فيه خدمة إنقاذ، وحاولت أسرته إنقاذه وبدأوا في الغرق تباعًا.وأكد أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر تعليماته ببدء المراقبة على الشواطئ بداية من الفجر.