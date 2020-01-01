رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:13 م
غرق أسرة كاملة
غرق أسرة كاملة
سناء إسماعيل
طباعة
كشف اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تفاصيل حادث غرق أسرة كاملة تسللت لشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: إن الأعداد المؤكدة للجث التي تم انتشالها 7، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت سارية، وتم نقل شخص وسيدة للمستشفى ووضعهما على أجهزة تنفس وحالتهما الآن مستقرة ومازال البحث جاريا عن ضحايا آخرين.

وأضاف، أنه منذ شهر مارس الماضي وتم إغلاق 61 شاطئا، و43 شاطئا يخصون قرى الساحل الشمالي، والأجهزة المسئولة دائمًا تراقب الشواطئ للتأكد من الالتزام بالقرار.

وأكد أن البعض يبحث عن الشواطئ الصخرية وغير المأهولة ويتسرب إليها، والمحافظ أكد أنه لابد من مراقبتها وإغلاقها هي الأخرى، ويلجأ البعض لنزول المياه في الساعات الأولى من الصباح هربًا من الرقابة.

وأشار إلى أن الحادث تم اليوم على شاطئ النخيل في العجمي بعدما نزل طفل للمياه وبدأ يغرق والشاطئ مغلق ولا يوجد فيه خدمة إنقاذ، وحاولت أسرته إنقاذه وبدأوا في الغرق تباعًا.

وأكد أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر تعليماته ببدء المراقبة على الشواطئ بداية من الفجر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

الباز يكشف سر استدعاء وتحذير رجال تميم لـ«الكلب النابح» جمال ريان

«مصر للطيران» تكشف حقيقة خسارتها 3 ملايين جنيه

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

«النائب المعطل».. الباز يكشف موقف مقعد خالد يوسف البرلماني

مصادر تكشف لـ«الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«نوبا تيوب».. مصري وسودانية يجمعهما ملتقى الفن

تغريم إيطالية لسيرها بسرعة 700 كيلومتر فى الساعة

مريض يبوح بأسرار «غير متوقعة» لزوجته في نوبة هلوسة بسبب كورونا

دراسة: تغيرات مناخية متوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
ماجد حبته
جاسوس مصرى فى ألمانيا.. وماله!
المزيد

الثقافة

فى ظهور نادر.. يسرى الجندى يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات

هانى لاشين: أبحث عن الممثل وليس النجم.. ولا أُفصِّل أعمالى على مقاس أحد (حوار)

أوبرا الإسكندرية تستأنف نشاطها بعد توقف 4 أشهر

تأجيل افتتاح مسرح ساحة الهناجر للفنون لـ١٦ يوليو